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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Bugün toplanan Hazırlık Komisyonu, tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.

Görüşme sonrası oybirliğiyle Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Komisyon 2 Eylül'de hazırladığı raporu Karma Komisyon'a gönderecek. Karma Komisyon da Tuma Çelik'ten tekrar savunma yapmasını isteyecek.

Karma Komisyon da Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermesi durumunda dosya, yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

"SUÇ VE İDDİALAR CİDDİ"

Hazırlık Komisyonu başkanı AK Parti milletvekili Ali Özkaya, "Suçları sabit görmekle ilgili bir husus söyleyemeyiz. Ancak Milletvekillerine verilen dokunulmazlık, hiçbir endişe ve korkuya yer vermemesi için verilen bir haktır. Yasama böyle bir suçla töhmet altında kalamazdı. Suçun ve iddianın ciddi olduğunu, yasamanın bir üyesinin töhmet altında kalması ve konunun yargı tarafından görülmesini uygun gördük" dedi.