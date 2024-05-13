Son dakika haberi Tunceli Belediye Başkanı'na soruşturma
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Konak'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi
Giriş: 13.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:26
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.
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