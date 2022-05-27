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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!
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Son dakika haberi Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!

İçişleri Bakanlığınca başlatılan eren abluka-7 operasyonu kapsamında PKK terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika: Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!
Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!
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Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, 26 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, tespit edilen sığınak içerisinde;

- 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,
- 2 adet Kaleşnikof Şarjörü,
- 72 adet mutfak tüpü,
- 210 lt mazot,
- 160 lt benzin,
- 200 adet pil,
- 6 adet kuzine sobası,
- 28 takım leşker kıyafeti,
- 200 metre leşker kumaşı,
- 10 adet uyku tulumu,
- 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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