Tunceli'de terör örgütünün deposu bulundu!

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı- bölgesinde, 26 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, tespit edilen sığınak içerisinde;
- 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı,
- 2 adet Kaleşnikof Şarjörü,
- 72 adet mutfak tüpü,
- 210 lt mazot,
- 160 lt benzin,
- 200 adet pil,
- 6 adet kuzine sobası,
- 28 takım leşker kıyafeti,
- 200 metre leşker kumaşı,
- 10 adet uyku tulumu,
- 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.
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