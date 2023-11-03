Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde Gazze'ye insani yardım ve ateşkes çağrısı Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

Ajanslar Giriş: 03.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:54 facebook

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