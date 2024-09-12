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        Haberler Dünya Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşma açtı | Dış Haberler

        Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşma açtı

        Son dakika... Adalet Bakanı Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili Türkiye tarafından soruşturma açıldığını duyurdu. Bakan Tunç, "Sonuna kadar Ayşenur'un hakkını koruyacağız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırım davasına Ayşenur'un davasını dahil ettireceğiz. İsrailli saldırganları lanetliyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Eygi'nin naaşını Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:50
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        Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşma açtı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk akvist Ayşenur Ezgi Eygi için Türkiye'nin soruşturma açtığını duyurdu.

        26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü? Haberi Görüntüle

        Adalet Bakanı Tunç, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili Türkiye tarafından soruşturma açıldı. Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" dedi.

        Ailesinin isteğiyle Didim'de defnedileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Ayşenur'u öldürenler hakkında yakalama kararını uluslararası arena talep edeceğiz. Sonuna kadar Ayşenur'un hakkını koruyacağız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırım davasına Ayşenur'un davasını dahil ettireceğiz. İsrailli saldırganları lanetliyorum" dedi.

        DIŞİŞLERİ: NAAŞININ TÜRKİYE'YE NAKLEDİLMESİYLE İLGİLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eygi'nin naaşını Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını bildirildi.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

        "İşgal altındaki Batı Şeria’daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili işlemler bugün (12 Eylül) Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır.

        Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir.

        Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

        Soykırımcı Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz."

        İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST AYŞENUR EZGİ EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

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        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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