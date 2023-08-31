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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya Turuncu listedeki FETÖ üyesinin yakalandığını bildirdi! - Güncel haberler

        Son dakika haberi Turuncu listedeki FETÖ üyesi yakalandı!

        Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:49
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        Turuncu listedeki FETÖ üyesi yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç.'nin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve bakanlığımız terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan M.Ç., Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

        Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, M.Ç.'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı, geçmişte örgüt içerisinde sözde Muğla İl İmamı olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu belirtildi.

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