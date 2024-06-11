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        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da orman yangını çıktı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tuzla'da orman yangını çıktı!

        İstanbul Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:18
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        Tuzla'da orman yangını çıktı!
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        Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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