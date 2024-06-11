Son dakika haberi Tuzla'da orman yangını çıktı!
İstanbul Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.