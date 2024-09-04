Son dakika haberi Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Dmitry Kuleba istifa etti. Kuleba'nın yanı sıra iki başbakan yardımcısı ve üç bakan da istifa etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, istifa dilekçesini Ukrayna Meclis Başkanı'na sundu. Kuleba'nın ve diğer bakanların istifa kararı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kabinede değişiklik mesajı vermesinin ardından geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın yanı sıra Başbakan Yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olha Stefanişina ile Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyşin ve Adalet Bakanı Denis Malyuşka ile Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets de istifa etti.