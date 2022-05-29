UYAFA Cudi Cup'da heyecanı sürüyor

Şırnak'ta devam eden UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası'nda 10 takım, Türkiye'yi gelecek yıl düzenlenecek uluslararası turnuvada temsil etmek için mücadele ediyor.

(UYAFA) tarafından projelenen Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile Şırnak'ta 25 Mayıs'ta başlayan, 12 yaş altı 60 sporcudan oluşan 10 takımın katıldığı UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası sürüyor.

Turnuvada, Şırnak Şehir Stadı ve Kumçatı belde stadında 2 grupta, Kars, Adıyaman, Ağrı, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Erzurum, Şırnak ve Trabzon takımları yer alıyor.

"Sağlıklı Beslen, Hareketli Yaşa, Toprağını İşle ve Suyunu İsraf Etme" temasıyla bu yıl düzenlenen ve gruplarda mücadele eden takımların grup 1. olmak için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, şampiyon takım gelecek yıl Erzurum'da 25-31 Mayıs'ta düzenlenecek olan "UYAFA Palandöken Cup Turnuvası"nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, AA muhabirine, gelen sporcu kafilesine aynı zamanda kentin tarihi ve kültürünü de anlattıklarını belirterek, ayrıca çocukların Şırnak'ın birer turizm elçileri olacağını söyledi. Turnuvanın sportif ve kültürel anlamda Şırnak'a katkı sunacağını ifade eden Şimşek, turnuvaya katılan çocukların çok yetenekli olduğunu belirtti.

Erzurum'daki turnuvaya 26 takım katılacak

Daha çok dezavantajlı sporcuları önemsediklerini dile getiren Şimşek, "2023 yılında Erzurum Palandöken Cup Turnuvası yapılacak ve 24 ülkeden takım katılacak. Erzurumspor kontenjandan katılacak ve ayrıca Şırnak'ta şampiyon olan takımımızda turnuvaya katılım hakkı kazanacak. Toplam 26 takım katılmış olacak. Turnuvanın ülke turizmine çok büyük bir katkısı olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da turnuvanın kentte yapılmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını, kentin artık sporla anıldığını söyledi.

Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısının 58 bine çıktığını, Şırnak ilk 5 il arasına girdiğini bildiren Ayar, aktif sporcu sayısının da yaklaşık 15 bin olduğunu, kentin bundan sonra birçok faaliyete ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Şırnakspor takımının antrenörü Orhan Yalçın ise takımın oynadığı ilk 3 maçını kazandığını ve gruptan çıkmayı garantilediğini bildirdi. Yalçın, "Turnuvadan şampiyon olup Şırnak'ı ve ülkemizi 2023'te Erzurum'da temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa takımının oyuncusu Mustafa Hakan Doğan (12) ise karşılaşmaların büyük bir rekabet içerisinde geçtiğini, takım olarak turnuvadan iyi bir derece elde etmek istediklerini anlattı.