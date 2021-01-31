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Son dakika haberler... Ankara'da uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşını silahla öldürdü

Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, gözaltına alındı

Son dakika haberi: Uyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşını öldürdü! - Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde oturan Berk Bilge Aslan ile Berkay K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Berkay K, arkadaşı Berk Bilge Aslan'ı tabancayla vurdu.

Şüpheli Berkay K, bunun üzerine olay yerinden Dikmen Caddesi istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı Berk Bilge Aslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Berkay K'yi Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde arkadaşını "şeytana benzettiği için vurduğunu" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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