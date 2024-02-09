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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberleri: Uyuşturucuya geçit yok! Arka arkaya operasyonlar

        Son dakika haberi Uyuşturucuya geçit yok! Arka arkaya operasyonlar

        İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen iki uyuşturucu operasyonunda toplam; 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ile 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 456 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:27
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        Narkogüç-48 ve Narkogüç-49 operasyonlarında; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca toplam 2 ton 149 kg uyuşturucu madde ile 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 456 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        Narkogüç-48:

        İl Emniyet Müdürlüklerince; 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Antalya, Osmaniye, Kocaeli, Malatya, Bursa, Yozgat, Nevşehir, Van, Isparta, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Kırklareli, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Batman, Erzurum, Mersin, Burdur, Erzincan, Bitlis, Çanakkale, Muğla, Çorum, Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas, Yalova, Elazığ, Düzce, Bolu, Rize, İstanbul, Bingöl ve Aydın olmak üzere 48 ilde "NARKOGÜÇ-48” Operasyonları düzenlendi.

        Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-48” operasyonlarında; 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        Narkogüç-49:

        İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde “NARKOGÜÇ-49” operasyonlarında, Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen “Narkogüç-49” operasyonlarında 1 ton 110 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

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