VakıfBank: 3 - PTT: 1
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Tuğba Şenoğlu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)
PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem)
Setler: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17
Süre: 96 dakika (26, 26, 21, 23)
Voleybol Mislicom Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-1 yendi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bolu Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2
Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta: 3-0
VakıfBank-PTT: 3-1
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