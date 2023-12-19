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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Batman Valiliğinden "Yüksek patlama sesi" uyarısı! Saat verdi!

        Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!

        Batman Valiliği, 20 Aralık'ta yapılacak uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin vatandaşlara yönelik uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:05
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        Valilik saat verdi! "Yüksek patlama sesi" uyarısı!
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        Batman Valiliği tarafından, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda, 20 Aralık'ta olacak uçaksavar atışları nedeniyle açıklama yapıldı.

        "PANİĞE KAPILMAMALARI RİCA OLUNUR"

        DHA'da yer alan habere göre valilik açıklamasında, "Batman 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır.

        Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.

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        #Batman
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