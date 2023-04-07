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Son dakika haberi Valilik'ten CHP binasına saldırı iddiası hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 kişi Esenyurt'ta yakalandı" açıklamasında bulundu

Son dakika: Valilik'ten CHP binasına saldırı iddiası hakkında açıklama
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DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu´ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE ... plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir" denildi.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığı belirtilirken, "Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E´nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D 'nin "sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği" beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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