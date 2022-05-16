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Haberler Gündem Güvenlik Van'daki terör örgütü mühimmatı ele geçirildi!
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Son dakika haberi Van'daki operasyonda terör örgütü mühimmatı ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak ilçesinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda tespit edilen mağarada 1 adet havan mühimmatı, 150 kilogram amonyum nitrat, mühimmat, örgütsel döküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Van'daki terör örgütü mühimmatı ele geçirildi!
Van'da terör örgütü mühimmatı ele geçirildi!
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HABERTURK.COM

Van İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek mahallesi kırsalında, 15 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; tespit edilen mağara içerisinde, 1 adet havan mühimmatı, 150 kg amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 m kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 lt benzin, 60 lt mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi ve imha edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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