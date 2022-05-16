Van'da terör örgütü mühimmatı ele geçirildi! 0:00 / 0:00

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Van İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çatak ilçesi Övecek mahallesi kırsalında, 15 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen iç güvenlik operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; tespit edilen mağara içerisinde, 1 adet havan mühimmatı, 150 kg amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 90 adet mutfak tüpü, 1 adet el telsizi, 180 m kablo, 6 adet akü, 3 adet jeneratör, 22 adet pil, 150 lt benzin, 60 lt mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi ve imha edildi.