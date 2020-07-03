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Son dakika haberi Van'dan 1 acı haber daha!

Van'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı belirtilen bölgede arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece gölde yapılan aramalarda bulunan ceset sayısı 7'e çıktı.

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Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Jandarma Sahil Bot Komutanlığı´na ait 2 tekne ile gölde yolcu taşımacılığında kullanılan 5 sivil teknenin katıldığı çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 10 kilometrekarelik alanda göl yüzeyinde arama tarama çalışması yapıldı. Sahilde ise 45 kişilik jandarma ekibi, kıyıda tarama çalışması yapıyor.

Batan teknenin yerinin bulunması için de Ankara´dan getirilen 2 Sualtı görüntüleme cihazı olan ROV ile bugün göl tabanında da tarama yapılacak.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sinin işlemleri sürüyor.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda gözaltına alınan, aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Medeni Akbaş ve 2 şüphelinin tutuklanması, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden 2'sinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

OLAY

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.

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