Van'daki sığınmacı faciasında 12 sanık için 38,5 yıl istendi 0:00 / 0:00

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Van Gölü'nde Haziran ayında sığınmacıları taşıyan tekneyle ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası ile dava açıldı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Gölünde 28 Haziran tarihinde sığınmacıları taşıyan tekne batmış ve 60 sığınmacı hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tekneyi kullananlardan biri ise jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın yaşanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası ile dava açıldı.