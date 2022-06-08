Venezuela lideri Maduro, resmi törenle karşılandı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, ilk olarak beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Maduro, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Maduro, deftere, "Bu büyük vatanın kurucusu Mustafa Kemal’in önünde saygılarımı sunmak için bulunuyorum." yazdı. Maduro, ayrıca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela, yaşasın kurtarıcılarımız." ifadesini kullandı.

Maduro'ya, ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Görüşme sonrasında iki lider başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.