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Son dakika haberler... Ankara'da veterinere cinsel saldırı olayında ikinci dava!

Ankara'da, veteriner Ç.B.'ye Prof. Dr. Hasan Bilgili ile birlikte cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmaktan ikinci dava açıldı. Yargılanmasına başlanan Serkan Durmaz, serumu Ç.B.'nin bilgisi dahilinde alkolün etkisini azaltmak için verdiğini ileri sürdü. Ç.B. ise damar yolu açıldığında bilincinin kapalı olduğunu, serumu çıkarmak isteyince, sanığın kendisine küfür ve hakarette bulunduğunu iddia etti

Son dakika haberi: Veterinere cinsel saldırı olayında ikinci dava! - Haberler
DHA

Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından re'sen tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında `cinsel istismar´, jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında `delilleri yok etme´ suçundan dava açıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.

İKİNCİ DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE

Cinsel istismarla ilgili görülen davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.´ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemişti. Ç.B.´nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında `Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun´a aykırılık (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.

'AMACIM YARDIM ETMEKTİ'

Ankara 45´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz yargılanan Serkan Durmaz, "Damar yolu açıp, serum taktım. Serumun içinde izotonik tuzlu su vardı. Bu işlemi yaparken bilinci yerindeydi. Alkol komasında değildi. Ben de sağlık ekibi çağırmak yerine durumun acil olduğunu düşünerek işlemi kendim yaptım. Bu işlemi yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Amacım yardım etmekti. Suç işleme kastı ile hareket etmedim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin, müştekinin bilgisi dahilinde alkolün etkisinden kurtulabilmesi için serumla sadece izotonik su verdiğini, başka herhangi bir ilaç vermediğini iddia ederek, müvekkilinin bu eyleminin ilk yardım yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'SERUMU ÇIKARMAK İSTEDİĞİMDE SANIK HAKARET ETTİ'

Ç.B. ise o gece Hasan Bilgili tarafından zorla alkol içirilerek cinsel istismara uğradığını belirterek, "Uğramış olduğum saldırının etkisiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda nöbetçi veteriner odasında koltukta uzanır vaziyette kendime geldim. Koluma damar yolu açılmış ve serum takılmış olduğunu gördüm. Odada propofol isimli ilacı gördüm. Daha önce bu odada ne serum ne de bu ilacın bulunduğunu görmedim. Serumu çıkarmak istediğimde sanık bana küfür ve hakaret etmeye başladı. `Bizim elimiz kolumuz uzundur, seni öldürürüz´ dedi. Bana zorla damar yolu açarak serum veren sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Ç.B.´nin avukatı da, eylemin basit bir serum takma olayı olmadığını, suçu örtbas etme amacıyla yapıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME, ADLİ TIP KURUMU´NDA GÖRÜŞ SORDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderilerek, sanığa isnat edilen damar yolu açma ve serum enjekte etme eyleminin hasta tedavi etme kapsamında ve sanığın yetkisi dahilinde olup olmadığı hususunda görüş sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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