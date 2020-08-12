İHA

Olayda, 10 Ağustos Pazartesi günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi istikametinden Manisa'nın Akhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç daha sonra yuvarlanarak dere yatağına düştü.

İHA'nın haberine göre, yol üzerinde aracı fark eden vatandaşlar kazayı güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Mehmet Coşgun’un (36) cansız bedeni ile karşılaştı.

Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Mehmet Coşgun'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.