Vitor Pereira: Ne yazık ki olmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

PEREİRA: NE YAZIK Kİ OLMADI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vítor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA LİGİ DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Yarın zor bir takıma karşı sahada olacaklarına değinen Pereira, "Bu turnuva çok farklı olabilirdi. İlk maçta Frankfurt'a karşı kazandığımız penaltı ve Antwerp'e karşı kazanılan penaltı gol olsaydı toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Bunu değiştirmek mümkün değil. İşler bizim için farklı olabilirdi. Ne yazık ki olmadı. Yarın da zor rakiple oynayacağız, organize bir takım. Taraftarımız karşısında kazanarak, onları onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ LİG"

Hedefleri arasında bu yıl önceliğin Süper Lig olduğuna vurgu yapan Pereira, "Gerçekçi olmalıyız. Yarınki maç önemli ve galibiyet için savaşmak istiyoruz ama önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için doğru işi yapmalıyız. Kadroda bir iki isim değişebilir ama yarın da iyi bir kadro sahada olacak" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Takımın daha iyi olabilmesi için sürekli çalıştıklarını belirten Portekizli teknik adam, "Önemli olan Fenerbahçe. Ben de takım için en iyisini arıyorum, takımla çalışmalı, gelişmeli ve düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu biliyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Tüm konsantrasyonumuzu buraya veriyoruz. Herkesin bir fikri olabiliyor, saygı duyup yola devam etmeliyiz" dedi.

JOSE SOSA'NIN AÇIKLAMALARI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak mücadele için heyecanlı olduklarını ifade eden Sosa, "Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"SÜPER LİG ZORLU AMA BURADA BELİRLEYİCİ OLAN SON HAFTALAR"

Süper Lig'de son haftaların belirleyici olduğuna dikkat çeken Sosa, "Yarınki maç da önemli. Sonuçta Avrupa maçı. Biz de takımımızı Avrupa'da temsil ediyoruz. Bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva. Bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçın ardından ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama burada belirleyici olan ligin son haftaları" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ BAŞARIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Önceliğinin takıma katkı sağlamak olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Bunu dışarıya konuşmazsınız. Benim de yapmak istediğim tek şey her gün kendimi daha da geliştirebilmek. Yıllar ilerledikçe pozisyonumda da değişiklik oldu. Önceden daha ilerde oynarken şimdi orta sahada daha dengede oynuyorum. Dediğim gibi şahsi başarımı düşünmüyorum. Benim için önemli olan oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek, oynadığım her pozisyona adapte olabilmek. Ön bölgede de gol anlamında bize yardımcı olacak çok önemli ayaklarımız var" şeklinde konuştu.

"ONLAR BU KULÜBÜN GELECEĞİ"

Teknik direktör Pereira'nın göreve gelmesiyle genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulmasını da değerlendiren Sosa, şunları söyledi:

"Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve çalışmaları gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği."