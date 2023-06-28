Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Vitto Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

Karşıyaka, Vitto Brown’un 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu

Vitto Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka’da
HABERTURK.COM

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, play-off finalleri biter bitmez takımdaki oyuncularla sözleşme görüşmelerine başladı ve Erick McCollum ile Deniz Kılıçlı’nın mukavelesini 1 yıl, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı’nın sözleşmesini de 2’şer yıl uzatmıştı.

Kaf-Kaf son olarak da Vitto Brown 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini Amerikalı oyuncunun söylediği şarkıyla duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye - Macaristan: 90-64 (MAÇ SONUCU) | U19 Milli Takımı, Basketbol Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı
BASKETBOL Genç Milliler 3'te 3'le son 16 turunda
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den 5 takım katılacak
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den 5 takım
Beşiktaş Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı
BASKETBOL Beşiktaş, Berk Uğurlu ile imzaladı
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı
FUTBOL Bakan Bak'tan Kurban Bayramı mesajı
Barcelona'da Sarunas Jasikevicius dönemi sona erdi
BASKETBOL Barcelona'da Jasikevicius dönemi sona erdi!
Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı açıkladı!
BASKETBOL Galatasaray Nef transferi açıkladı!
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon Belçika!
BASKETBOL Belçika tarihinde ilk kez şampiyon!
U19 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 91-76 yendi
BASKETBOL Genç Milliler 2'de 2 yaptı!
Anadolu Efes Derek Willis'i kadrosuna kattı
BASKETBOL Anadolu Efes'ten bir transfer daha!
Manisa BŞB, Ryan Luther'i kadrosuna kattı
BASKETBOL Manisa Luther'i kadrosuna kattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.