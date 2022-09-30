Volkan Bayarslan'ın ilk derbisi

Sezonun ilk derbisi; Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek. 44 yaşındaki hakem böylece ilk kez bir derbide görev yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun bu sezon 4 maça atadığı tecrübeli hakem, Bitexen Giresunspor- Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa -Galatasaray maçlarında düdük çaldı.

Bu karşılaşmalarda 12 sarı kart gösteren Volkan Bayarslan 1 kez penaltı kararı verdi. İstanbul bölgesi hakeminin Süper Lig'deki ilk maçı, 2011-2012 sezonunun 9'uncu haftasındaki Bursaspor- Manisaspor müsabakası oldu.

Süper Lig'de 72 maça çıkan Volkan Bayarslan bu karşılaşmalarda 6'sı çift sarıdan olmak üzere 13 kırmızı kart gösterdi. Beyaz noktaya gitmekte tereddüt etmeyen deneyimli hakem, Süper Lig maçlarında 22 kez penaltıya hükmetti.

Bayarslan geçen sezon Süper Lig'de görev yaptığı 17 maçta 6 kez penaltı kararı verdi. Volkan Bayarslan 18 Mart 2022'de 3-2 biten Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçında ev sahibi takımın lehine 3 kez beyaz noktayı işaret etti.

Tecrübeli hakem Lig'de Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 3 ve Fenerbahçe'nin 2 maçını yönetti. Bu maçlarda üç büyükler 8 galibiyet alırken sadece Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Volkan Bayarslan geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın VAR hakemi olarak görev yapmıştı.