Weghorst, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Weghorst, "Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu açıklamalarında şunları dile getirdi:

Trabzonspor maçı önemli bir mücadele olacak. Son şampiyon ve iyi bir takım. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik. Umarım o son dakikalardaki performansı Trabzonspor karşısında sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız.

"Bizim bir sistemimiz var"

Eleştiri, futbolun bir parçası. Her zaman olacak. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz... Bazı maçlarda iyi oynadık, bazılarında da kötü. Burada en önemli şey, bizim bir sistemimiz var ve bu sisteme sadık kalıp Trabzonspor'a karşı en iyi halimizi göstereceğiz.