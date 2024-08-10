Yasemin Adar çeyrek finalde yenildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kg çeyrek finalinde Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final maçını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo çeyrek final müsabakaları yapıldı.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Milli güreşçi, Kagami'nin finale yükselmesi durumunda yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanacak.