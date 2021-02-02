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Son dakika haberi Yeniden yargılanan Metin İyidil için flaş karar!

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Davada Eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski korgeneral Abdullah Barutcu da aynı şekilde "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi

Son dakika haberi Yeniden yargılanan Metin İyidil için flaş karar!
Yeniden yargılanan İyidil için flaş karar!
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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, tutuklu sanık Koçyiğit ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirtti, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıklar İyidil, Barutcu ve Koçyiğit’e “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Barutcu ve İyidil’in tutukluluk tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu’nun ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada önce “ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmıştı.

Dosyayı inceleyen Ankara İstinaf Mahkemesi, İyidil’in beraat ve tahliyesine karar verdi. Ancak bu karar İstinaf savcılığınca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine İyidil, yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İyidil hakkında Ankara İstinaf Mahkemesi’nce verilen beraat kararını bozdu. Daire, İyidil’in “darbeye teşebbüse yardım” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

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