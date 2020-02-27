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Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunarak Yeşim Meltem Şişli’nin bir toplantıda kendilerine karşı çok ağır ve rencide hakarette bulunarak aşağıladığını öne sürmüştü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yeşim Meltem Şişli’nin ifadesi alınmıştı. Şişli, savcılık ifadesinde iddiaların doğru olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmemişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık, Yeşim Meltem Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianamede, 19 şikayetçi kadın şikayetçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise "katılan" sıfatıyla yer almıştı.

YARGILAMA 17 HAZİRAN’DA

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti. 17 Haziran’da ilk duruşmanın yapılmasına karar veren mahkeme, sanık ve müştekilere davetiye çıkarılmasına da karar verdi.