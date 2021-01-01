Yılbaşı gecesi eşine kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Selma Taşkaya ile dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Fahri Küçükdivan kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle aracına binen Fahri Küçükdivan; Selma Taşkaya'nın kaldığı evin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı.

Bu sırada Fahri Küçükdivan aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma Taşkaya'ya ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma Taşkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken Fahri Küçükdivan olay yerinden kaçtı.

Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Taşkaya'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Fahri Küçükdivan bir süre sonra devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı.

Olayın ardından hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Selma Taşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli koca Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.