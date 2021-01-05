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Son dakika haberler... Üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci ölüm!

İstanbul Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir evde parti yapan 23 yaşındaki genç kız, arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle karıştırıp içmesi sonucu hayatını kaybetti. Feci olayda, gözaltına alınan torbacı tutuklanırken, genç kızın arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Yılbaşı partisinde feci ölüm! - Haberler
Yılbaşı partisinde feci ölüm!
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İHA

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi Deniz Büçkün (23),sokak üzerindeki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı.

İHA'nın haberine göre, arkadaş grubu yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları genç kızın bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Büçkün hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesine devam edilen Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki gençleri gözaltına alarak emniyete götürdü. Gençler ise ifadelerinde alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö.’nün arkadaşlarına extacy hap getirdiğini ve alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını söyledi.

Gençlerin ifadelerinin ardından polis, E.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan E.Ö. hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söyledi.

Bunun üzerine çalışmalara devam eden polis, E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak K.’yı Kadıköy’de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Burak K.'cı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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