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Yılbaşına özel kuralsız eğlence! 0:00 / 0:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içerisine alacak şekilde uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını oteller kazanca çevirdi.

Kısıtlamalar kapsamında her yıl görmeye alışık olduğumuz kalabalık sokaklar, partiler, konserler olmadan yeni yıla girilmesi hedeflenirken, otellerin dört günlük yılbaşı eğlenceleri 'Virüs 31 Aralık'ta izinde mi?' dedirtti.

Öyle ki, İstanbul, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere birçok kentte oteller, yılbaşına özel eğlenceler düzenleyecek.

Telefonla aradığımız bazı otellerden aldığımız bilgilere göre, eğlence ve canlı müzik gece yarısına kadar sürecek. Dört günden az rezervasyon yaptıran müşterilere de, dört günlük özel kampanyalar sunulacak.

ŞAŞKINA ÇEVİREN TABLO

Otellerin bu tutumu ise, 'Koronavirüs yalnızca orta ve düşük gelirli vatandaşlara mı bulaşıyor' sorusunu akıllara getirdi.

Pandeminin başından bu yana yalılarda düzenlenen doğum günü partilerinden, yatlarda yapılan kutlamalara kadar birçok olaya da tanık olundu.

Salgının tırmanışa geçtiği dönemde ise benzer bir tablonun otellerde yaşanacak olması tartışmalara yol açtı.

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