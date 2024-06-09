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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlı yayınlandı

        Son dakika haberi YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlı yayınlandı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:45 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:45
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        YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlı yayınlandı
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

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