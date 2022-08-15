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Son dakika haberi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika haberine göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarını kimlik bilgileriyle ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Son dakika haberi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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DHA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 YKS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde öğrenebileceklerdir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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