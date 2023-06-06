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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: YKS'de 3.5 milyondan fazla aday ter dökecek! YKS üniversite sınavına kaç kişi katılacak?
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YKS'de 3.5 milyondan fazla aday ter dökecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvurdu

Son dakika haberi: YKS'de 3.5 milyondan fazla aday ter dökecek! YKS üniversite sınavına kaç kişi katılacak?
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YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı.

Geçen sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda yaklaşık 1 milyon kişi görev yapacak.

SINAV, TÜRKİYE'DEKİ TÜM İLLERLE BİRLİKTE KKTC'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 25 EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl yeni uygulama yapacak.

Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.

Buna göre OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.

Bu üniversiteler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.

Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖZEL KONTENJAN

Bunun yanında 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlara yönelik YKS için özel bir uygulama hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ayrıldı.

Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek.

Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır

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