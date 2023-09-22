Son dakika haberi YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar
YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini açıkladı. Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi
Giriş: 22.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:54
YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek.
Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.