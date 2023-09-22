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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar

        Son dakika haberi YÖK Başkanı Özvar'dan deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar

        YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini açıkladı. Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:54
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        Deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili karar
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        YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek.

        Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.

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