Yürek yakan kaza! Anne öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Denizli'de, dün saat 15.00 sıralarında Denizli- Çivril karayolu Menteş Mahallesi'nde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Mücahit Durmuş (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

TERS DÖNEN ARAÇTAN ÇIKARDILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş'u sıkıştıkları yerden çıkardı.

KAZADA ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Esin Nur Durmuş ve Mina Zara Durmuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan jandarma tarafından sürdürülüyor.