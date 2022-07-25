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Zıpkınla balık avı feci bitti! 0:00 / 0:00

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Cahit Turhan (42), 3 Temmuz sabahı balık tutmak için evden çıktı.

KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

İHA'da yer alan habere göre kendisinden bir daha haber alınamayınca, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki çocuk babası olan Turhan'ın, Hersek İskelesi'nden giriş yaptığını belirlenmişti.

TERSANENİN HAVUZUNDA CANSIZ BULUNDU

Sahil Güvenlik ve Yalova Deniz Polisi ekipleri tarafından aranılan Turhan’ın cansız bedeni, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin havuzunda yüzeye çıkmış şekilde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Turhan’ın cansız bedeninin otopsiye gönderileceği öğrenildi.