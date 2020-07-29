AA

Sancaktepe'deki evlerinden 22 Temmuz'da ayrılan 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman'dan haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan Adıyaman ailesinin ise umutlu bekleyişi sürüyor.

AA'nın haberine göre, açıklama yapan anne Neslihan Adıyaman, 13 yaşındaki oğlunun geçen hafta yanına gelerek kendisinden para istediğini anlattı.

Bunun üzerine bir miktar para verdikten sonra kapının önünde olacağını söyleyen oğlundan bir daha haber alamadıklarını belirten Adıyaman, "Nereye gitti hala bilemiyoruz. Her yere kayıp başvurusunda bulunduk. Yetkililere sesleniyorum, benim oğlumu bulsunlar. Oğlum da beni duyuyorsa çıksın söylesin 'anne ben şuradayım' diye. En azından içim rahatlar." dedi.

Polise kayıp başvurusunda bulunduklarını söyleyen anne Adıyaman, bir an önce oğlundan gelecek iyi haberi beklediklerini ifade etti.