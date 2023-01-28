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Haberler Gündem 3. Sayfa İLLEGAL HACKER'LAR| Son dakika: 14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi!
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14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi!

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyeleri, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Konya Polisinin yaptığı çalışma sonrasında 5 ilde düzenlenen operasyonla çetenin 22 yaşındaki lideri ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı

İLLEGAL HACKER'LAR| Son dakika: 14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi!
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İHA

Konya'da edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde 23 bin kişinin telefonuna çeşitli dönemlerde belirledikleri konularda mesaj saldırıları ile dolandırıcılık yapan çeteyi yakalamak için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı.

MESAJ VE LİNKE TIKLA DOLANDIRICILIĞI

İHA'da yer alan habere göre çeteyi takibe alan Konya siber polisi, çetenin, lideri R.R. kod isimli kişinin yardımıyla vatandaşlara gönderilen mesajlarla 23 bin kişiden, 14 bin 200’ünün GSM hattı üzerinden mobil ödeme yapıldığını, 9 bin adet kredi kartı bilgisine ulaşılarak başka hesaplara, oradan ise kripto hesaplara para aktardıktan sonra, parayı çete liderinin banka hesaplarına aktararak milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık bir takibin ardından Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek suçlarına yönelik Richie Rich isimli çalışma çerçevesinde 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇETENİN LİDERİ 22 YAŞINDA ÇIKTI

Çetenin lideri RR kod isimli 22 yaşındaki Ramazan Ç., dolandırıcılık yaptığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) aktif olduğu sırada, yapılan baskınla suçüstü yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda ise çete üyesi olan 14 şüpheli gözaltına alındı.

49 CEP TELEFONU VE 12 BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Çete liderinin yakalandığı adreste arama yapan ekipler, 49 adet cep telefonu, 52 adet banka/kredi kartı, 25 adet sim kart, 12 adet diz üstü bilgisayar, 6 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, 1 çelik kasa, 5 başka şahıslar adına düzenlenmiş yeni tip kimlik, ehliyet ve kurum belgesi, 6 bin ABD Doları karşılığı senet, 19 bin lira para, 155 Euro, 200 Danimarka Kronu nakit para, 47 uyuşturucu hap, 8.34 gram esrar maddesi, 1.9 gram eroin maddesi, 10 adet dolu mermi, 3 kılıç cinsi kesici alet, ve 1 pasaport ele geçirildi.

10 İLLEGAL HACKER ARASINDAYDI

Öte yandan, örgüt lideri 22 yaşındaki Ramazan Ç’nin 13 yaşından beri yazılım işi ile uğraştığı 17 yaşından itibaren illegal işlerle uğraştığı ve Türkiye’de ilk 10 illegal hacker arasında olduğu, elde ettiği suç unsuru milyonlarca lira parayla lüks hayat yaşadığı tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çete lideri Ramazan Ç. ve saha elemanları olduğu belirlenen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİLMEDİĞİMİZ HER LİNKE TIKLAMAMAMIZ GEREKİYOR"

Siber suçlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, “Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Her dönemde bizim siber suçların profil ve Ar-Ge çalışması yapmakta ve o dönemin meşhur olan linklerini hazırlamaktadırlar. Örneğin ‘kadına şiddete hayır’ linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor.

"TIKLAYINCA TELEFONA VİRÜS YERLEŞİYOR"

Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlardaki bilgilere virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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