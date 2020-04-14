Ergenekon davası savcısıyla ilgili flaş gelişme!

AA

Alınan bilgiye göre, 2015 yılındaki silahlı saldırıda öldürülen Ceylan K'nin (35) cinayet zanlısı firarisi olan M.K. (22) ve H.K'nin (23) ilçe merkezinde olduğuna yönelik ihbar üzerine polis harekete geçti.

AA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir evde saklanan 2 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Cinayete ilişkin daha önce de aralarında Ceylan K'nin eşinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.