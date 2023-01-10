6 çocuğa cinsel istismar! 260 yıl hapis!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 6 çocuğa cinsel istismar! 260 yıl hapis!
ABONE OL

6 çocuğa cinsel istismar! 260 yıl hapis!

Ankara'da 59 yaşındaki Yılmaz Kuyugöz hakkında 6 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, 400 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. Sanık Kuyugöz hakkında; 6 çocuk için ayrı ayrı nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberler: 6 çocuğa cinsel istismar! 260 yıl hapis!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat'a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz'ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi.

10 YIL SÜREN CİNSEL İSTİSMAR

DHA'da yer alan habere göre H.D., annesinin bir süre sonra sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren Yılmaz Kuyugöz'ün yazın evlerine gelen Arife Pulat'ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

"KİMSEYE SÖYLEME ZAMANLA ALIŞIRSIN"

Sanığın, annesi ile resmi nikahla, Pulat ile de dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., Arife Pulat'ın da olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz Kuyugöz tutuklanırken, Arife Pulat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERKEK İÇİN 400, KADIN İÇİN 200 YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Yılmaz Kuyugöz hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit´ gibi suçlardan 400 yıla kadar; Arife Pulat hakkında ise bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CİNSEL İSTİSMARA YARDIMDAN 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklar, mahkeme heyeti ve avukatlar hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre, iddia makamı mütalaasında, Kuyugöz hakkında 6 çocuk için cinsel istismar suçundan diğer sanık Arife Pulat hakkında ise 3 çocuğun cinsel istismara uğrarken yardım etme suçundan ceza vererek tutuklanmasını talep etti. Pulat hakkında 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklama talebini ise reddetti.

SANIK KUYUGÖZ'E 260 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. Sanık hakkında 1'i üvey çocuğu, 3'ü birlikte yaşadığı Arife Pulat'ın yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 6 çocuk için ayrı ayrı, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma' suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına alarmı
GÜNDEM Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sağanak ve fırtına ...
Kaz Dağları'nda örtü yangını
GÜNDEM Kaz Dağları'nda örtü yangını
İstanbul Emniyeti'nden "Derbi sonrası bıçaklı saldırı" haberiyle ilgili açıklama
GÜNDEM Emniyetten "Derbi sonrası bıçaklı saldırı" haberiyle ...
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş vefat etti
GÜNDEM Güngören Kurucu Belediye Başkanı Baş vefat etti
Durum Zarfı Nedir, Ne Demek? Durum Zarfı Örnekleri
GÜNDEM Durum zarfı nedir, ne demek?
Burdur'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu
GÜNDEM Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu
Dilek Kipi Nedir? Haber ve Dilek Kiplerine Örnekler
GÜNDEM Haber ve dilek kiplerine örnekler
Deneme Nedir, Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazısı Örnekleri
GÜNDEM Deneme nedir, özellikleri nelerdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.