93 suç kaydı! 34 hakkında aranma! 13 yıl kesinleşmiş hapis! Hırsız değil sabıka rekortmeni!

PEŞ PEŞE ARAÇLAR ÇALINDI

Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.

Polis çalışma yaparken, bu kez Kartal, Sultanbeyli, Ataşehir ve Sancaktepe’de peş peşe toplam 5 araç çalındı. Olaylarla ilgili güvenlik kamera görüntülerini elde eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Son olay Çekmeköy’de V.A.’ya ait araç içinden hırsızlık yapıldı.