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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi

Koronavirus
AA

Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.

Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.

NEW YORK'TA İLK VAKA

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.

Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.

Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken, New York’ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.

Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.

Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.

 

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