SON DAKİKA HABERLER! ABD medyası yazdı: ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin yüz yüze görüşecek!

'Biden ile Putin görüşecek' iddiası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağına dair soru işaretleri devam ederken, ABD basınında görüşmeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberlerde, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştireceği iddia edildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde görüşmenin 15-16 Haziran'da olabileceği resmi açıklamanın beklenildiği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın konuya ilişkin açıklama yapmayı reddettiği ifade edildi.

PATRUŞEV-SULLIVAN GÖRÜŞMESİ SONRA İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan iddialar, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından geldi.

Beyaz Saray tarafından Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, "Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ise, 20 Mayıs’ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik’de düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ilk kez ikili görüşme gerçekleştirmişti.