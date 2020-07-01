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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu!
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Son dakika haberi! Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı!

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Adana
AA

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenleri, para karşılığında Ankara ve İstanbul'a götüren organizatörlere yönelik 5 ay süren teknik takip gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, Adana, Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da 8 adrese düzenlenen baskında, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 52 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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