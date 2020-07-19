AA

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, SMO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz’da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.