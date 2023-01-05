Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!

İstanbul Başakşehir'de, önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI
Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI, POLİS YAKALADI
Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.
ŞÜPHELİ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çağla N.K., ifadesinin ardından serbest kalırken Zekiye K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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