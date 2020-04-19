İHA

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde aynı aileden oldukları öğrenilen H.Y. ile Ö.Y. arasında bir merada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte H.Y. yanındaki bıçakla Ö.Y.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

İHA'nın haberine göre, olayın jandarmaya ihbar edilmesi üzerine bıçaklanan Ö.Y. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.Y. gözaltına alındı. Kavgaya karışan iki kişi de birbirinden şikayetçi olurken ifadelerin ardından serbest kaldı.

AYNI YERDE CİNAYET İŞLEDİ

Kavganın yaşanmasının ardından ertesi gün sabah saatlerinde aynı meraya tekrar giden H.Y., bu sefer de merada bulunan A.Y. (25) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.Y., A.Y.'yi kalbinden bıçakladı. H.Y.'nin arkasından olayın yaşandığı meraya giden dayısı ise A.Y.'nin yerde yattığını görüp arabasıyla hastaneye götürmek istedi. A.Y.'yi arabasına bindiren H.Y.'nin dayısı, 112 Hızır Acil'i arayarak otomobilinde kalbinden yaralı birisi olduğu ve hastaneye götürdüğü bilgisini verdi. Sağlık ekipleriyle yol üzerinde bir noktada buluşmak için sözleşen H.Y.'nin dayısı, bir noktada A.Y.'yi sağlık ekiplerine teslim edecekken, ekiplerin ilk muayenesinde A.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olay sonrasında olayın olduğu mera ve köyde geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.Y.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan H.Y. ise aynı gün jandarma ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, yaşanan olayı öğrenen A.Y.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.