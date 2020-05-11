Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Ankara’daki YHT kazası davası ertelendi
ABONE OL

Ankara’daki YHT kazası davası ertelendi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 1’i tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, sanık tren teşkil memurunun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi

yht
İHA

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı.

İHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya dosyanın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru Osman Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından sanık Yıldırım'a söz verildi.

30 yıl boyunca mesleğini severek ve gururla yaptığını belirten Yıldırım, kazaya neden olan hatasını davanın ilk duruşmasında kabul ettiğini söyledi.

Bir hatasından dolayı sanık olarak yargılandığını ifade eden Yıldırım, “Ben 58 yaşındayım. İkametim ailemin yanıdır ve gidecek başka yerim yok. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını veren mahkeme, sanık Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... HSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan için flaş karar!
GÜNDEMHSK'dan Ayşe Sarısu Pehlivan için flaş karar!
Sözleşmeli personel için '6 ay ceza' şartına iptal - Haber
GÜNDEMSözleşmeli personel için 'ceza' şartına iptal
Kabine Toplantısı ne zaman? 11 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı saat kaçta?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
Son dakika haberler... O kentte berbere gidenler için flaş karar!
GÜNDEMO kentte berbere gidenler için flaş karar!
LGS ve YKS öğrencilere kritik uyarı! - Haberler
GÜNDEMLGS ve YKS öğrencilere kritik uyarı!
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi mi?
GÜNDEM19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika AVM kuyruğu... Havadan görüntülendi! AVM'ye giriş kuyruğu! - Haberler
GÜNDEMHavadan görüntülendi! AVM'ye giriş kuyruğu!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?
GÜNDEM20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
GÜNDEMBayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberler! O ilde ikinci dalga uyarısı! 'Manzara endişe verici'
GÜNDEMO ilde ikinci dalga uyarısı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X