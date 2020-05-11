AA

Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaralayan kadın, eşi Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde gece saatlerinde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Cengiz A.'nın (49) tartıştığı karısı G.A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan G.A., "Ben bittim, hayatım mahvoldu. Ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı" diye gözyaşı döktü. Karısı G.A. ile sık sık tartıştığı belirtilen Cengiz A'nın tartışma sırasında eşine tabancasını doğrulup "doldur boşalt" yaptıktan sonra elinden bıraktığı, ardından silahı alan şüpheli tarafından vurulduğu iddia edildi.

GÖZALTINDA VERDİĞİ İFADESİNDE SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Cengiz A.'nın, eşi Gizem A. tarafından gece saatlerinde evlerinde çıkan tartışma sonucu silahla vurulmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Gözaltındaki Gizem A. emniyetteki ifadesinde, kocasıyla Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştıklarını ve bu sırada eşinin başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra kocasının silahı çekyatın üzerine attığını öne süren Gizem A., sinirle silahı çekyatın üzerinden alıp eşine doğrulttuğunu ve kocasının kendisine engel olmaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını iddia etti. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Cengiz A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.