AA

Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

AA'nın haberine göre, tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

JANDARMA 40 ÖZEL EKİPLE ARAŞTIRACAK

Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip oluşturuldu.

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor.